La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) compartió un mensaje expresando un enérgico repudio contra el primer femicidio del 2026 en Villa María. Delfina Aimino fue encontrada sin vida en un descampado y el principal acusado es Tomás Ariel Mulinetti, estudiante de la casa de estudios.

El mensaje de la UNC por Delfina Aimino, víctima del primer femicidio del 2026

“La UNC expresa su más enérgico repudio ante el femicidio de Delfina Aimino ocurrido en la ciudad de Villa María. Como institución pública y formadora, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de espacios libres de violencias, basados en el respeto, la perspectiva de género y los derechos humanos”, expresó en primera instancia.

El mensaje de la UNC por el femicidio de Delfina Aimino.

Posteriormente, incitó a la Justicia a “actuar con celeridad ante lo ocurrido” y al resto de los órganos estatales. “Cuyo objetivo es cumplir con el compromiso internacional de garantizar una vida libre de violencias, y a que sostengan políticas públicas de género”, ponderó.

Tanto la UNC como la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y toda la comunidad universitaria “acompañan con profundo pesar a la familia, amistades y personas cercanas en este momento de inmenso dolor”.

UNC: dónde contactarse para denunciar violencia de género

Por último, le recordaron a la comunidad educativa que si un integrante está atravesando una situación de violencia de género puede comunicarte con el equipo del Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género. “La consulta es gratuita y absolutamente confidencial”, remarcó.