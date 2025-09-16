El mundo del rugby está consternado por el fallecimiento de Alberto “Bimbo” Rizzuto, el expresidente de Córdoba Athletic Club, quien confirmó la dolorosa noticia a través de sus redes sociales. En paralelo, parte de los jugadores de Los Pumas compartieron su acompañamiento con la comunidad.

Falleció el “histórico” expresidente de un club de Córdoba: “Hasta que nos volvamos a encontrar”

“El Córdoba Athletic Club participa con profundo dolor del fallecimiento de nuestro histórico Presidente. Acompañamos a su familia y elevamos una oración a Dios por el eterno descanso de su alma”, expresó el conjunto con el episodio recién sucedido.

Córdoba Athletic Club confirmó la triste noticia.

Horas más tarde, compartió una serie de videos para destacar la personalidad del dos veces socio vitalicio de la institución de barrio Jardín Espinosa, quien murió sus 87 años.

El hombre dio sus primeros pasos en la institución a sus 4 años cuando su familia se mudó al frente de la sede del Athletic. Realizó diferentes actividades y deportes bako los colores del conjunto, pero el más importante fue su gestión como Presidente durante 20 años, desde 1987 hasta 2007.

La sentida carta de Córdoba Athletic Club.

“Esto no es una despedida, ya que como dice la frase, serás eterno en los corazones de tu familia y el mío. Cuando a tus 4 años te vi llegar por primera vez empezaste a forjar tu historia infinita. Siempre la palabra justa en los momentos difíciles, navegando por aguas turbulentas, supiste timonear este barco como el mejor capitán. Amigo de tus hermanos y hermano de tus amigos, padre adoptivo de cada niño que recibíamos. Consejero de las generaciones que te precedieron en tu legado... Hasta que nos volvamos a ver... Ahora a descansar al lado de tu amada Graciela”, dice parte de la carta de Córdoba Athletic Club.