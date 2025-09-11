Tristeza: murió un histórico locutor, considerado un “gran maestro” de la radio cordobesa

La provincia de Córdoba se despide de una de sus voces más emblemáticas. El periodista y locutor Gabriel Mamertino, creador del reconocido ciclo “La vida según pasa la música”, dejó un legado imborrable en los medios locales tras una extensa trayectoria en radio y televisión.

Su muerte ocurrió el pasado martes, según lo confirmó Radio Continental Córdoba, donde actualmente formaba parte de su plantilla. La noticia causó profundo pesar en el ambiente mediático, recordándose su vasta labor en distintas plataformas de comunicación de la región.

Murió un histórico locutor de Córdoba

Desde la emisora, expresaron su profunda tristeza a través de un comunicado difundido en redes sociales. En el texto, se hizo hincapié en el importante rol de Mamertino como ideador y conductor de “La vida según pasa la música”, uno de los ciclos más distinguidos de su programación y con una larga trayectoria. Allí, además, lo calificaron como un “gran maestro de este medio”, que abrazó desde su juventud con pasión. Se destacó su “voz grave e inconfundible”, así como su “estilo único”, “compromiso y don de gente”, cualidades que lo distinguieron profesionalmente.

La carrera del comunicador incluyó pasos por importantes empresas informativas. Trabajó en Cadena 3, El Doce y, en sus años finales, en Radio Continental. Cadena 3 también lo definió como “una figura clave en el periodismo de Córdoba”, subrayando la relevancia de su labor. Gabriel Mamertino era, asimismo, hijo del reconocido periodista Eliseo Mamertino, quien también dejó su huella en los antiguos Canal 12 y LV3, extendiendo así una tradición familiar en el ámbito de la comunicación.