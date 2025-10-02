El pasado fin de semana, Euge Quevedo tuvo un pequeño percance en una presentación con La Banda de Carlitos (LBC) en el “clásico de La Morocha”. Esta semana volvió a caerse en el escenario, explotó y protagonizó un nuevo video viral en las redes sociales.

Euge Quevedo explotó por una nueva caída en un baile: “Escenario de...”

En tono de broma, el encargado de la cuenta de Instagram de LBC preparó un compilado de imágenes anticipando una nueva debacle. Euge Quevedo fue llamada al escenario, subió y bailó en un costado, pero volvió a precipitarse.

Inmediatamente, ella apuntó contra el terreno del templo donde despliega su talento y energía. “Es este escenario de mier... Siempre me pasa algo acá, no puede ser”, lanzó en tono de broma. La caída quedó registrada en la cámara y no tardó en hacerse viral en las redes.