Vía Córdoba / Cuarteto

¿Euge Quevedo o Magui Olave?: quién es “mejor” según la respuesta de la IA

La inteligencia artificial comparó la trayectoria, popularidad y estilo de las dos referentes femeninas del cuarteto.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

25 de septiembre de 2025,

¿Euge Quevedo o Magui Olave?: quién es “mejor” según la respuesta de la IA
La respuesta de la IA sobre cuál es de las cuarteteras es "mejor".

En el universo del cuarteto, pocas discusiones generan tanto fervor como la comparación entre Euge Quevedo y Magui Olave, dos de las voces femeninas más potentes y queridas del género. Ambas representan una renovación en un terreno históricamente dominado por hombres, y su crecimiento en popularidad plantea una pregunta inevitable: ¿Quién es “mejor”?.

¿Euge Quevedo o Magui Olave?: quién es “mejor” según la IA

Consultada al respecto, una inteligencia artificial analizó distintos criterios: trayectoria, popularidad, innovación y reconocimiento. La conclusión no es definitiva, pero ofrece un panorama interesante.

“Por un lado, Euge Quevedo cuenta con una carrera consolidada. Nacida en San Luis y criada en Córdoba, saltó a la fama como voz femenina de La Banda de Carlitos (LBC). Con al menos cuatro discos editados y un Premio Gardel en su haber, Euge se ganó un lugar destacado a nivel nacional”, argumentó la IA.

Y continuó: “Sus números en plataformas digitales hablan por sí solos: más de 800.000 oyentes mensuales en Spotify y un crecimiento exponencial en reproducciones. Además, su exposición mediática es fuerte: desde giras multitudinarias hasta interpretar el himno nacional en eventos de gran repercusión”.

Con respecto a Magui Olave, sostuvo: “Representa una figura en ascenso que, en poco tiempo, logró gran visibilidad, según la IA. Su apodo de “la voz femenina del cuarteto” no es casual: su estilo fresco y cercano la ha posicionado como referente entre los jóvenes seguidores del género". Asimismo, añadió: “En los últimos años lanzó sencillos como Valiente y 7 Vidas, que tuvieron una recepción notable en redes sociales y plataformas digitales. Su fuerte presencia en Instagram y otras redes refuerza la conexión íntima con su público, marcando una diferencia frente a artistas de mayor trayectoria”.

Ante la pregunta sobre quién es “mejor”, la IA concluyó: “Desde una perspectiva objetiva, Euge Quevedo supera en trayectoria, reconocimientos y alcance nacional. Sin embargo, Magui Olave destaca en frescura, conexión con las nuevas audiencias y en su potencial de crecimiento a futuro. La comparación no busca enfrentar, sino celebrar. Tanto Quevedo como Olave representan la consolidación de un espacio cada vez más abierto a voces femeninas dentro del cuarteto”.

Temas Relacionados

MÁS DE Cuarteto
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS