¿Qué pasó?: la caída de Euge Quevedo en pleno baile que se volvió viral

En un “clásico de La Morocha”, Euge Quevedo protagonizó un percance durante su presentación junto a La Banda de Carlitos. Mientras cantaba y desplegaba su energía, la cantante realizó un movimiento desafortunado y cayó al suelo.

Lejos del dramatismo, Euge reaccionó con su característico sentido del humor al compartir el video en sus redes sociales. “Si filmaron, estuvo mejor la caída. El próximo domingo caemos a la Morocha, chicos”, escribió.

Video: la caída de Euge Quevedo en pleno baile que se volvió viral

Los seguidores de la artista no tardaron en manifestar su apoyo en Instagram. Comentarios como “Te amo María Eugenia, te compraste el terreno arruinador” o “Te amamos muela” se replicaron en la publicación.