Estudiantes de Río Cuarto suma un goleador ex Instituto; y se le escapó un ex Racing

Se viene un ansiado estreno de Estudiantes de Río Cuarto en Primera, con su participación en el Apertura de Liga Profesional, y se sigue reforzando. Por ejemplo con el regreso de Mateo Bajamich, formado en Instituto y que ya registra un paso por el Imperio del Sur.
Bajamich había pasado de Estudiantes a Atlético Tucumán, donde jugó en las últimas dos temporadas, y reforzará la ofensiva del equipo de Iván Delfino que debutará contra Tigre, competirá con Belgrano en la Zona B y jugará el interzonal con Instituto.
Hasta aquí el Celeste sumó a dos laterales formados en Talleres: Tomás Olmos y Fernando Berzano. Y al marcador de punta izquierdo Tobías Ostchega, libre de Belgrano. Además, regresó el volante Francisco Romero.
EL REFUERZO DE ESTUDIANTES QUE NO FUE
Franco García, el extremo cordobés que debutó en Racing de Nueva Italia, jugó en Cobresal de Chile y en la temporada pasada fue refuerzo de San Martín de Tucumán; estuvo a punto de sumarse a Estudiantes de Río Cuarto.
A último momento lo llamaron de Newell’s, firmó a préstamo y este lunes se une al plantel de la Lepra en pretemporada para ser dirigido por la dupla Orsi-Gómez. El “Wachi” (28 años) tiene el pase en su poder, por un conflicto con el Cobresal.