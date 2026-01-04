Estudiantes de Río Cuarto suma un goleador ex Instituto; y se le escapó un ex Racing

Se viene un ansiado estreno de Estudiantes de Río Cuarto en Primera, con su participación en el Apertura de Liga Profesional, y se sigue reforzando. Por ejemplo con el regreso de Mateo Bajamich, formado en Instituto y que ya registra un paso por el Imperio del Sur.

Bajamich había pasado de Estudiantes a Atlético Tucumán, donde jugó en las últimas dos temporadas, y reforzará la ofensiva del equipo de Iván Delfino que debutará contra Tigre, competirá con Belgrano en la Zona B y jugará el interzonal con Instituto.

Bienvenido nuevamente Mateo Bajamich 🔥🦁



𝐅𝐈𝐂𝐇𝐀 𝐓𝐄́𝐂𝐍𝐈𝐂𝐀:

Fecha de Nacimiento: 03/08/1999 (26)

Lugar de nacimiento: Morrison, Córdoba🇦🇷

Estatura y peso: 1,78 M

Posición: Delantero

Pierna hábil: Derecho

Trayectoria: Instituto (🇦🇷), Houston (🇺🇸), Huracán (🇦🇷),… pic.twitter.com/wLOj7x3Oqm — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) January 5, 2026

Hasta aquí el Celeste sumó a dos laterales formados en Talleres: Tomás Olmos y Fernando Berzano. Y al marcador de punta izquierdo Tobías Ostchega, libre de Belgrano. Además, regresó el volante Francisco Romero.

𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 @tomiolmos1 🦁



𝐅𝐈𝐂𝐇𝐀 𝐓𝐄́𝐂𝐍𝐈𝐂𝐀:

Fecha de Nacimiento: 22/01/2005 (20)

Lugar de nacimiento: Córdoba 🇦🇷

Estatura y peso: 1,70 m

Posición: Lateral derecho

Pierna hábil: derecha

Trayectoria: Talleres (🇦🇷), River Plate (🇺🇾) pic.twitter.com/vhpANZuzCz — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) January 3, 2026

EL REFUERZO DE ESTUDIANTES QUE NO FUE

Franco García, el extremo cordobés que debutó en Racing de Nueva Italia, jugó en Cobresal de Chile y en la temporada pasada fue refuerzo de San Martín de Tucumán; estuvo a punto de sumarse a Estudiantes de Río Cuarto.

Franco García será refuerzo de Newell's (Prensa SMT)

A último momento lo llamaron de Newell’s, firmó a préstamo y este lunes se une al plantel de la Lepra en pretemporada para ser dirigido por la dupla Orsi-Gómez. El “Wachi” (28 años) tiene el pase en su poder, por un conflicto con el Cobresal.