Estafó a sus hermanos con su empresa familiar: la condena que recibió un gerente de Córdoba

Un gerente de Córdoba estafó a dos de sus hermanos en el marco de la empresa familiar que heredaron de su padre, según confirmó la Justicia de la provincia. El fallo se dio a conocer desde la Cámara en lo Criminal y Correccional de 10° Nominación de la ciudad.

Estafó a sus hermanos con su empresa familiar en Córdoba

El empresario Pablo Guillermo Lana recibió la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional como autor del delito de administración fraudulenta. Así lo determinó el juez Carlos Palacio Laje, quien lo obligó a resarcir económicamente a las víctimas, quienes son los dueños de Centro Construcciones SRL.

Pablo Guillermo Lana fue condenado a dos años y ocho meses de prisión.

Pablo había sido denunciado por Gabriel Alejandro Lana y Gustavo Marcelo Lana, sus hermanos, quienes eran socios de la firma dedicada a la actividad metal mecánica que estaba en liquidación, según expuso la Justicia en un comunicado oficial.

La condena que recibió un gerente de Córdoba que estafó a sus hermanos

En un juicio abreviado, Pablo Guillermo admitió su responsabilidad como socio gerente a cargo de la administración. Según la acusación, había robado bienes de la empresa en beneficio propio y sin avisar al resto de los socios.

De acuerdo a los hechos, sustrajo: una alisadora Juaristi MDR 125 con reglas dig; una autoelevadora Hyster 5 tn; un autoelevador Sampi móvil 3 tn; una balanza con plato, capacidad 15 kilos; una camioneta Peugeot; una fresadora Heckert a CNC Siemens; una grúa Crane móvil fuera de servicio; una grúa 7 tn motor Bedford; un hidrocopiador Aquini y Bagilet motor Czerweny 1 Hp; una prensa hidráulica 50 tn F/S; una perforadora Burgmaster múltiple; una perforadora radial CZCEPEL 3000 mm; un pañol de herramientas varias más caja fuerte; una rectificadora tangencial Mattison; una rectificadora Planetaria Imelco; un serrucho hidráulico Keorge; un torno vertical OM; un torno Cindelmet de 2.600 mm e/p; un torno Fraver CE 1200; un torno Sideral de 2200 mm e/p sobreelevado.

Hace 10 años, lo robado tenía un valor de seis millones de pesos. Ahora, la cotización está muy por encima de esa cifra. En paralelo, Laje ordenó devolver esto en el plazo de 10 días para evitar el cumplimiento efectivo de la pena de prisión.