Alerta: clausuraron tres concesionarias en Córdoba por graves estafas

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba dispuso la clausura de tres locales de venta de vehículos, una acción ejecutada tras recibir múltiples denuncias de consumidores.

Los reclamos apuntan a supuestas estafas en la adquisición de automóviles y motocicletas. El operativo incluyó allanamientos simultáneos en los establecimientos de la ciudad de Córdoba.

Clausuraron tres concesionarias en Córdoba

El procedimiento investiga una posible maniobra fraudulenta en la venta de unidades. Las inspecciones se realizaron en Go Max Concesionaria (Octavio Pinto 2.882), Genoa Conssesion (Libertad 60) y Sigma Motors (avenida Colón 533 y Sucre 511). En todos estos puntos de venta, los damnificados manifestaron haber abonado mediante la modalidad “a sola firma”. Posteriormente, las empresas no concretaron la entrega del vehículo, ni reintegraron los fondos a quienes habían cancelado la operación.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba detalló que los contratos presentaban omisiones de información obligatoria para el comprador. Además, se verificaron demoras injustificadas en la entrega de los rodados y la aplicación de cláusulas consideradas abusivas. Estos hallazgos configuran severas transgresiones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Durante las diligencias, se secuestró documentación clave, contratos y dispositivos electrónicos, elementos que serán analizados en el marco de la causa.