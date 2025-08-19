Desde la Municipalidad confirmaron este martes 19 de agosto que establecieron un corte de tránsito en el Centro de Córdoba por una semana, como mínimo. La restricción vehicular es producto de una serie de trabajos y requiere de desvíos que ya fueron planificados.

Establecieron un corte de tránsito en el Centro de Córdoba por una semana

El Palacio 6 de Julio notificó mediante un comunicado oficial que el corte total es en la esquina de las calles Deán Funes y Justo José de Urquiza, a partir de las 9. “En caso de lluvia, será reprogramado”, expresaron sobre el trabajo que aún no fue postergado.

El Palacio Municipal 6 de Julio confirmó el corte de tránsito en el Centro de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz / Ilustrativa).

En principio, la obra tendrá una duración aproximada de siete días, finalizando el martes 26 de agosto. Ante este escenario, comunicaron el recorrido para los vehículos que circulen por la zona:

Hacia Duarte Quirós : 9 de Julio, Nicolás Avellaneda, Caseros, General José Artigas.

Hacia la Cañada: Dean Funes, San José de Calasanz, Caseros, Miguel Calixto del Corro, Deán Funes.

Para fortuna de las personas que necesitan del transporte urbano de pasajeros de la ciudad, la medida no afecta a ninguna línea de colectivos.