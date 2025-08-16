Córdoba: cómo son los desvíos de tránsito por la obra del altonivel de Valle Escondido

El Gobierno de la provincia de Córdoba confirmó que comenzaron una serie de obras en el altonivel de Valle Escondido. Por su parte, Caminos de las Sierras notificó cómo son los desvíos de tránsito y en qué horarios rigen.

Cuándo rigen los desvíos de tránsito por la obra del altonivel de Valle Escondido

La empresa informó que este sábado 16 y domingo 17 de agosto, entre las 8 y las 17, rige un redireccionamiento de tránsito para quienes circulen por avenida Ejército Argentino. La zona urbana de Córdoba de la Ruta E-55 sufrirá cambios en sentido hacia La Calera, a la altura de la intersección con la avenida República de China.

El redireccionamiento es para montar vigas metálicas de la estructura de sostenimiento que se ubicarán sobre la calzada en sentido hacia La Calera. “Posibilitarán finalizar la construcción de la obra sin realizar cortes de tránsito o desvíos. Asimismo, durante los dos días del operativo, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) realizará la elevación de la Línea de Alta Tensión ubicada en la zona de los trabajos.

Cómo son los desvíos de tránsito en el altonivel de Valle Escondido

Al llegar al cruce mencionado, los Cómo son los desvíos de tránsito en el altonivel de Valle Escondido en la zona de obra del altonivel y deberán doblar a la derecha, transitar por República de China hasta la rotonda de ingreso a la urbanización Valle Escondido para utilizarla como retorno. Posteriormente, circular nuevamente por República de China para luego incorporarse nuevamente a la circulación habitual en Ejército Argentino.

El mapa con los cambios en el tránsito por las obras en el altonivel de Valle Escondido.

“Se solicita a los automovilistas circular con precaución, reducir velocidad, prestar atención a la cartelería informativa ubicada en la zona y respetar las indicaciones de los banderilleros”, concluyeron las autoridades.