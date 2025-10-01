Vía Córdoba / Tránsito

Establecieron un corte de tránsito en Córdoba que afecta a colectivos por al menos dos semanas

La Municipalidad comunicó las siete líneas afectadas y los desvíos correspondientes.

Redacción Vía Córdoba

1 de octubre de 2025,

Hay un corte de tránsito en Córdoba por obras de bacheo en un sector clave de la ciudad.

Desde la Municipalidad establecieron un nuevo corte de tránsito en la ciudad de Córdoba. Según confirmaron a través de un comunicado oficial, afecta el recorrido de siete líneas de colectivo del transporte urbano de pasajeros por al menos dos semanas.

El corte de tránsito es por “obras de bacheo para devolverle la vida útil a la calzada”, explicaron desde el Palacio 6 de Julio, y afecta la calle Mariano Fragueiro y la esquina con 9 de Julio. En principio, tendrá un plazo aproximado de 15 días.

Ante este escenario, la Municipalidad confirmó el esquema de desvíos para vehículos particulares:

  • Fragueiro - Deán Funes - Cañada - Santa Rosa - Fragueiro.
  • 9 de Julio - Cañada - Santa Rosa - Urquiza - 9 de Julio.

Los colectivos afectados por el corte de tránsito en Córdoba

En paralelo, comunicó las líneas de colectivo del transporte urbano de pasajeros condicionadas por la medida:

  • Líneas 10, 11, 13, 14 y 19: bulevar San Juan, Cañada, Humberto Primo.
  • Líneas 40 y 44: Caseros, Mariano Moreno y avenida Colón.

