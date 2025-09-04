Vía Córdoba / Cortes de tránsito

Obras en el bulevar San Juan de Córdoba: cuáles son las calles y las líneas de transporte afectadas

La Municipalidad enumeró los colectivos condicionados por la medida y los desvíos correspondientes.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

4 de septiembre de 2025,

Obras en el bulevar San Juan de Córdoba: cuáles son las calles y las líneas de transporte afectadas
El bulevar San Juan de Córdoba sigue con obras y cortes de tránsito.

La Municipalidad de la ciudad de Córdoba confirmó que los trabajos en el futuro Corredor San Juan avanzan a paso firme. Las nuevas intervenciones requieren cortes de tránsito que ya fueron establecidos y afectan a vehículos particulares y líneas del transporte urbano de pasajeros.

Avanzan las obras en el bulevar San Juan de Córdoba

El Palacio 6 de Julio confirmó que ya se concretó el 70 por ciento de la pavimentación de las primeras tres cuadras. El proyecto de bulevarización tiene el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad ambiental en el corazón de la Capital, según fuentes oficiales.

Avanzan las obras en el bulevar San Juan de Córdoba.
Avanzan las obras en el bulevar San Juan de Córdoba.

Desde las 14.30 de este miércoles 3 de septiembre, las autoridades habilitaron el tránsito en el carril sur, que era comprendido por las calles Mariano Moreno y Miguel del Corro. Sin embargo, establecieron un corte de tránsito en la arteria paralela y por ello compartieron los desvíos correspondientes.

Obras en el bulevar San Juan de Córdoba: cuáles son las líneas de transporte afectadas

  • Esquema de desvío de vehículos particulares: bulevar San Juan – Miguel C. del Corro – Duarte Quirós.
  • Esquema de desvío de transporte urbano, líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 76, 80, 81, 82 y 84: bulevar San Juan – Cañada – 27 de Abril – Mariano Moreno – su ruta.

Por su parte, el transporte interurbano de pasajeros retoma su recorrido habitual. ya que el tramo sur quedó completamente habilitado.

Temas Relacionados

MÁS DE Cortes de tránsito
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS