Obras en el bulevar San Juan de Córdoba: cuáles son las calles y las líneas de transporte afectadas

La Municipalidad de la ciudad de Córdoba confirmó que los trabajos en el futuro Corredor San Juan avanzan a paso firme. Las nuevas intervenciones requieren cortes de tránsito que ya fueron establecidos y afectan a vehículos particulares y líneas del transporte urbano de pasajeros.

Avanzan las obras en el bulevar San Juan de Córdoba

El Palacio 6 de Julio confirmó que ya se concretó el 70 por ciento de la pavimentación de las primeras tres cuadras. El proyecto de bulevarización tiene el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad ambiental en el corazón de la Capital, según fuentes oficiales.

Desde las 14.30 de este miércoles 3 de septiembre, las autoridades habilitaron el tránsito en el carril sur, que era comprendido por las calles Mariano Moreno y Miguel del Corro. Sin embargo, establecieron un corte de tránsito en la arteria paralela y por ello compartieron los desvíos correspondientes.

Obras en el bulevar San Juan de Córdoba: cuáles son las líneas de transporte afectadas

Esquema de desvío de vehículos particulares : bulevar San Juan – Miguel C. del Corro – Duarte Quirós.

Esquema de desvío de transporte urbano, líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 76, 80, 81, 82 y 84: bulevar San Juan – Cañada – 27 de Abril – Mariano Moreno – su ruta.

Por su parte, el transporte interurbano de pasajeros retoma su recorrido habitual. ya que el tramo sur quedó completamente habilitado.