Escándalo: la Caminera de Córdoba detuvo a un sargento del Ejército Argentino

En un control de rutina, los uniformados detectaron que el conductor había adulterado su carnet de conducir. Qué pasó.

8 de octubre de 2025,

La Policía Caminera de Córdoba confirmó la aprehensión del uniformado que presta servicios en Mendoza. Qué pasó.

La Policía Caminera de Córdoba detuvo a un sargento del Ejército Argentino, según confirmó en un comunicado matutino emitido este miércoles 8 de octubre. El efectivo, que tiene el rol de sargento, fue interceptado en la tarde del martes 7 durante un control en Cruz del Eje.

Los efectivos provinciales le solicitaron la documentación en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 38. El hombre de 36 años, quien presta servicio en la provincia de Mendoza, les dio la licencia a bordo de su Chevrolet Corsa.

El auto en el que se transportaba el detenido.
En el procedimiento, constataron que el año de la fecha de vencimiento del carnet de conducirestaba adulterada con lapicera color roja”, detallaron. Finalmente, lo aprehendieron con el secuestro del documento y del vehículo.

La licencia de conducir secuestrada.
