Alerta en Córdoba: realizan multas falsas de la Caminera para robar datos

Un grupo de ciberdelincuentes en Córdoba están usando una nueva forma para acceder a información privada para estafar. Los ladrones digitales se hacen pasar por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba. Este método constituye una modalidad de engaño virtual que se repite en la zona.

Realizan multas falsas de la Caminera para robar datos

El procedimiento inicia mediante un correo que llega a la casilla del potencial afectado. La misiva falsa informa sobre el registro de una infracción asociada a la documentación personal, la cual no habría sido cancelada ni apelada hasta el momento.

El texto advierte que, si la situación no se regulariza pronto, la falta será elevada a instancia judicial. Este hecho podría afectar directamente la licencia de conducir del destinatario. El mensaje incluye un enlace que dice “Policía Caminera”.

Los estafadores intentan dar credibilidad al contenido utilizando corrección ortográfica. Emplean el nombre completo y el DNI de la persona que quieren engañar dentro del texto. No obstante, resulta fundamental ser precavidos ante estos mensajes.

Las autoridades de la Policía Caminera brindaron explicaciones sobre cómo proceder ante estas situaciones. Recomendaron no responder este tipo de comunicaciones. Tampoco se deben entregar datos personales ni realizar pagos. La única forma segura de actuar consiste en comunicarse con la Dirección General de Rentas mediante sus canales oficiales para verificar cualquier tipo de situación.