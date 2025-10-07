Aumentaron las multas de la Caminera en Córdoba: cuáles son las más caras

La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba oficializó este martes 7 de octubre un nuevo aumento en los valores de las multas impuestas por la Policía Caminera. Las sanciones viales registraron una suba del 3,37 por ciento, que se suma al 8 del mes anterior.

Los nuevos precios de las multas de la Caminera

La medida se dispuso mediante la Resolución 52 publicado en el Boletín Oficial . El mecanismo de ajuste vincula la Unidad Fija (UF) al costo del litro de nafta Súper en estaciones de servicio, estableciéndola ahora en 1.488 pesos. Esta es la séptima actualización en lo que va del año.

De este modo, los montos de las multas de la Policía Caminera de Córdoba quedaron de la siguiente forma: