Era gol para Talleres antes del minuto; se lo perdió Valentín Depietri

La T se mide con San Martín de San Juan, obligado a ganar para salir de la incómoda situación en zona de descenso.

Jorge Nahúm
18 de agosto de 2025,

La primera del partido la tuvo Talleres, en los pies de Valentín Depietri antes del minuto.

Para Talleres es ganar o ganar frente a San Martín de San Juan, y lo demostró desde el primer minuto en el Kempes. De hecho, a los 25 segundos casi abre el marcador, por intermedio de Valentín Depietri.

Apenas iniciado el juego, un mal rechazo de la defensa sanjuanina puso a Depietri, en su nueva función de “9″ mano a mano con Borgogno. Definió junto al cuerpo del arquero, pero en el camino de la pelota a la red se interpuso el zaguero Recalde y evitó el el 1-0.

Talleres generó las mejores situaciones de gol, y chocó con Borgogno, quien tapó un disparo de Luis Sequeira a los 10 minutos, y una entrada libre del brasileño Rick, desde el punto del penal, y a puro reflejos.

Nota en desarrollo

