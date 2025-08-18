Era gol para Talleres antes del minuto; se lo perdió Valentín Depietri

Para Talleres es ganar o ganar frente a San Martín de San Juan, y lo demostró desde el primer minuto en el Kempes. De hecho, a los 25 segundos casi abre el marcador, por intermedio de Valentín Depietri.

Apenas iniciado el juego, un mal rechazo de la defensa sanjuanina puso a Depietri, en su nueva función de “9″ mano a mano con Borgogno. Definió junto al cuerpo del arquero, pero en el camino de la pelota a la red se interpuso el zaguero Recalde y evitó el el 1-0.

LA T CASI PEGA DE ARRANQUE 🔥 Valentín Depietri quedó mano a mano con Borgogno y Recalde evitó el primer gol de Talleres



Talleres generó las mejores situaciones de gol, y chocó con Borgogno, quien tapó un disparo de Luis Sequeira a los 10 minutos, y una entrada libre del brasileño Rick, desde el punto del penal, y a puro reflejos.

Por BORGOGNO, Talleres no pudo romper el cero ante San Martín de San Juan 🧤🧤



TREMENDA ATAJADA DE BORGOGNO PARA EVITAR EL PRIMERO DE TALLERES 🧤🧤



