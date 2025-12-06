Epec confirmó cortes de luz en más de 35 barrios de Córdoba este fin de semana largo

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en más de 35 barrios de la ciudad.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este sábado, domingo y lunes.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este sábado, domingo y lunes tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE SÁBADO EN CÓRDOBA

De 8 a 11.30:

Barrio Yocsina .

Barrio Eva Perón .

Barrio 17 de Octubre .

Barrio Tejas del Sur III.

De 8.30 a 13:

Camino a Villa Posse .

Barrio Las Cortaderas .

Barrio Loteo IPV.

De 13.30 a 17.30:

Barrio Los Naranjos.

Barrio El Trébol .

Barrio Primera Junta.

De 14.30 a 16:

Zona comprendida por la calle La Tablada, entre General Paz y Rivera Indarte y por la calle Rivera Indarte, entre Humberto Primo y Libertad.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE DOMINGO EN CÓRDOBA

De 6.30 a 7.30:

Barrio Altamira .

Barrio Ampliación Altamira.

Barrio Maldonado.

Barrio Campo de la Rivera.

Barrio Los Josefinos.

Barrio Mirador .

Barrio San Vicente.

Barrio Colonia Lola.

Barrio 1º de Mayo.

Barrio Villa Bustos.

Barrio Miralta .

Barrio Acosta .

Barrio Villa Argentina .

Barrio Rivadavia .

Barrio Urquiza .

Barrio Ferroviario Mitre.

De 7 a 11:

Calle Lima, entre San Martín y Alvear.

De 13 a 17:

Barrio Las Huertillas .

Barrio Mirizzi.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE LUNES EN CÓRDOBA

De 7 a 11:

Calle Rivadavia, entre Lima y Olmos.

De 8 a 11.30:

Barrio Nuevo Urca .

Barrio Natania 19 .

Barrio Don Bosco.

Barrio Pueyrredón.

De 13.30 a 17.30: