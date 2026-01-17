Epec alertó por estafas a jubilados en Córdoba: cómo es la modalidad y las recomendaciones

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) alertó por estafas a jubilados que empezaron a circular hace días. Ante la consulta popular, su vocero, Alfredo Camponovo, explicó cómo es la modalidad y las recomendaciones para evitar caer en el engaño.

Epec alertó por estafas a jubilados en Córdoba: cómo es la modalidad

“El primer punto que hay que aclarar es que no existe una tarifa diferenciada para jubilados. En el cuadro tarifario de Epec no hay ningún beneficio especial para ese sector", aclaró Camponovo, en diálogo con Cadena 3.

Fachada del edificio sede de Epec sobre calle La Tablada, Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Jubilados provinciales y del resto del país preguntaron por la realización de un trámite para mantener una supuesta tarifa diferenciada. El vocero informó que los subsidios actuales alcanzan al público en general y no se requiere una reinscripción.

Epec alertó por estafas a jubilados en Córdoba: cuáles son las recomendaciones

Por ello, advirtió que cualquier oferta con descuentos exclusivos es un intento de estafa. “Cuando Epec toma contacto ya cuenta con el número de contrato, el número de cliente, la dirección del suministro y el DNI del titular. No se pide esa información y mucho menos un código de WhatsApp”, recalcó, pidiendo a la comunidad que no comparta datos personales.

En caso de recibir un contacto sospechoso, Epec recomendó cortar la comunicación inmediatamente y recurrir a los canales oficiales: