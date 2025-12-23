Un grupo de personas de la ciudad denunció que una vecina estafó a, al menos, un barrio de Córdoba. La apuntada les habría prometido ganancias en dólares a sus allegados en la zona y en el gimnasio. Pero cuando pidieron el dinero, ella no lo devolvió.

Denuncian que una vecina estafó a un barrio de Córdoba con ganancias en dólares: “Se abusó”

Los ciudadanos instalados en el barrio Ramón Cárcano, zona norte de la Capital, se pronunciaron porque desde mediados de septiembre que no saben nada de la mujer denunciada. Según su versión, brindada a El Doce, ella les prometió “altos rendimientos” en la moneda extranjera y la siguieron porque era de confianza.

Al momento de reclamar el dinero para poder viajar por vacaciones o trabajo, o para abonar cuentas, ella les decía “no lo tengo”. Cuando algunos fueron a la Justicia a radicar la denuncia, se enteraron de que varios habían sido los estafados, hasta en los barrios Coronel Olmedo y el Quebracho.

“Se abusó de la confianza”, “escuché los beneficios de parte de un vecino de mi abuela”, “yo le llevaba el hijo al colegio en el transporte escolar”, “trabajé con su padre haciendo plomería y ella es la mujer de un amigo”, fueron algunos de los comentarios que describían la relación de la denunciada con los denunciantes.

Si bien se desconoce la cifra oficial y real de la presunta estafa, un hombre aseguró que le debe seis millones de pesos. “Tienen miedo porque dice que ´si la denunciamos, la plata no la devuelve´“, cerró.