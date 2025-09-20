Una mujer de 66 años encontró sin vida a su esposo en la pileta de su casa en la localidad de Bialet Massé, departamento Punilla de la provincia de Córdoba. La Policía investiga las condiciones del suceso que sacude al interior de la región.

Encontró sin vida a su esposo en la pileta de su casa: horror en Córdoba

El comunicado emitido este sábado 20 de septiembre indica que el hallazgo ocurrió en la noche del viernes 19. Precisamente, en un domicilio ubicado en la calle Los Álamos al 500, barrio Balcón del Lago II.

La mujer le manifestó a la Policía haber hallado a su esposo, de 69 años, flotando en la piscina de la vivienda. Ante el horroroso descubrimiento, llamó a las autoridades inmediatamente.

Un servicio de emergencias se presentó en la residencia y confirmó el deceso. La principal hipótesis alrededor del caso es un accidente doméstico, según fuentes oficiales que hablaron con El Doce.

El predio tiene una pendiente inclinada y los investigadores estiman que el hombre habría estado haciendo jardinería, se desmayó o descompensó y se precipitó en el cuerpo de agua. La Fiscalía de Cosquín no descarta ningún escenario hasta el momento.