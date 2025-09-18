Habló el hombre que encontró el cadáver en un ropero en Córdoba: “Me ofreció $100.000...”

En un impactante suceso ocurrido en el centro de Córdoba, la Justicia confirmó que los restos óseos hallados en un placard pertenecen a Milagros Bastos, una joven de 22 años. El testimonio de un albañil, quien realizó el descubrimiento en la propiedad del expolicía Horacio Grasso, reveló detalles de un hallazgo que conmueve a la sociedad.

Caso Grasso: habló el hombre que encontró el cadáver

El hombre ingresó al departamento de Grasso para realizar trabajos de albañilería, y percibió un fuerte olor en el ambiente. Tras comentarlo, su compañero mencionó la posible suciedad de perros para explicar la situación. Sin embargo, al inspeccionar el lugar, el albañil tocó a su compañero y dijo: “Acá hay algo raro”. Al llegar a una de las habitaciones, la limpiaron para abrir un “cuartito”, descrito como un armario donde se guardaban valijas, el cual contenía el cuerpo.

Fue en ese preciso instante cuando, al retirar una manta blanca, el hombre vio una cabeza humana. Ante el impacto de lo que veía, retrocedió y exclamó sobre la presencia de un cuerpo. En respuesta, Grasso le instó a guardar silencio para evitar que los vecinos escucharan sus gritos. Posteriormente, el expolicía intentó sobornarlo con 100.000 pesos.

Quién era la víctima encontrada en el ropero

Milagros Bastos era una joven de 22 años con consumo problemático de drogas que había abandonado la escuela, y su desaparición fue denunciada en noviembre de 2024 por su familia. Por su parte, Horacio Grasso, exmiembro de la Policía, fue condenado en 2009 a 27 años por un asesinato, y al momento del hallazgo gozaba de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, la cual violó en al menos 190 ocasiones.

La identidad de Milagros fue confirmada mediante un análisis de ADN a su hija de seis años. El fiscal José Bringas investiga actualmente el suceso. Dada la descomposición avanzada de los restos, es probable que la causa de muerte efectiva no pueda ser determinada con certeza. Además, se inició una investigación preliminar sobre los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso, tras ignorar reiteradas alertas sobre las violaciones de Grasso a su arresto domiciliario.