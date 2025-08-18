Encontraron muerto a un hombre que estaba desaparecido en Córdoba: lo que se sabe

Tras un intenso operativo para dar con el paradero de Emiliano Oscar Pereyra, un hombre que estaba desaparecido en el interior de Córdoba, los efectivos localizaron su cuerpo sin vida. Fue descubierto en una profunda quebrada en el paraje San Mateo, ubicado en el departamento San Alberto.

Las tareas de búsqueda se habían iniciado días atrás, luego de que se reportara la ausencia del hombre. Según el parte policial, efectivos de diversas fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de rastrillaje en la zona serrana circundante a la vivienda de Pereyra, que se encuentra en plena montaña.

El cuerpo del hombre de 67 años fue encontrado en un sector de la quebrada de difícil acceso, lo que complicó las maniobras. Por esta razón, se requirió la intervención del personal de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (Duar). Mediante la aplicación de técnicas especializadas y el uso de equipo apropiado para rescates en altura y terrenos complejos, consiguieron la extracción del fallecido.

En este momento, las autoridades competentes iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso de Pereyra. Hasta la fecha, no se difundieron mayores detalles acerca de las causas de la muerte, y se espera que los resultados de las pericias forenses aporten claridad a este episodio.