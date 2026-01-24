“En la ruina”: la situación de Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba

Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba, declaró en la Fiscalía de Cosquín en el marco de la causa que lo tiene acusado de privación ilegítima de la libertad. Posteriormente, su abogado, Carlos Nayi, reveló la situación que atraviesa su cliente.

“Está quebrado, absolutamente en la ruina económicamente y psicológicamente. Es una persona que ha perdido su trabajo y sus bienes”, expresó, en diálogo con El Doce. Le adjudicó la responsabilidad a la mujer, quien permanece internada bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El caso es investigado por la fiscalía de Cosquín.

Nayi aseveró que su defendido declaró por más de cinco horas durante el viernes 23. Néstor brindó una línea de tiempo que inició en 2022 al conocer a Tania y explicó “cómo fue desprendiéndose de todos sus bienes".

“De su moto, de su cama, de las sillas, de la bicicleta, para ayudar a esta mujer que siempre esgrimía alguna excusa”, apuntó el letrado. Consecuentemente, el hombre se mudó “con lo puesto” a la casa de su madre.

Por último, adelantó que “el lunes habrá novedades”, según expresó con Canal 10. “He solicitado la libertad de Néstor Maldonado, se tiene que cumplimentar tramites de rigor, las próximas horas serán centrales. De corroborarse lo plasmado la decisión es ir a fondo sobre la máxima sanción hacia quien ha mentido”, cerró.