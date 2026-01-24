Vía Córdoba / La Cumbre

“En la ruina”: la situación de Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba

El abogado del acusado, Carlos Nayi, se refirió al estado de su cliente, quien recibiría novedades en las siguientes horas.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

24 de enero de 2026,

Néstor es la persona imputada en el caso de la desaparición de Tania en Córdoba.

Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba, declaró en la Fiscalía de Cosquín en el marco de la causa que lo tiene acusado de privación ilegítima de la libertad. Posteriormente, su abogado, Carlos Nayi, reveló la situación que atraviesa su cliente.

La situación de Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba

“Está quebrado, absolutamente en la ruina económicamente y psicológicamente. Es una persona que ha perdido su trabajo y sus bienes”, expresó, en diálogo con El Doce. Le adjudicó la responsabilidad a la mujer, quien permanece internada bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El caso es investigado por la fiscalía de Cosquín.
Nayi aseveró que su defendido declaró por más de cinco horas durante el viernes 23. Néstor brindó una línea de tiempo que inició en 2022 al conocer a Tania y explicó “cómo fue desprendiéndose de todos sus bienes".

“De su moto, de su cama, de las sillas, de la bicicleta, para ayudar a esta mujer que siempre esgrimía alguna excusa”, apuntó el letrado. Consecuentemente, el hombre se mudó “con lo puesto” a la casa de su madre.

Por último, adelantó que “el lunes habrá novedades”, según expresó con Canal 10. “He solicitado la libertad de Néstor Maldonado, se tiene que cumplimentar tramites de rigor, las próximas horas serán centrales. De corroborarse lo plasmado la decisión es ir a fondo sobre la máxima sanción hacia quien ha mentido”, cerró.

