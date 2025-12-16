En Córdoba, Shakira completó el tramo latinoamericano de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, gira que la vio subirse al escenario seis veces en Argentina (dos en Buenos Aires a comienzos de año, otras tres la semana pasada), con epílogo en el estadio Kempes. Y brilló su estrella, después de la lluvia que interrupió el concierto del domingo por la noche.

“Qué bueno que no llueve”, agradeció con sus manos en señal de oración. Además, volvió a citar a Isabel Allende al repetir: “Las mujeres solas somos muy vulnerables, juntas somos invencibles”.

Shakira brindó un show inolvidable en la segunda noche en el Kempes (Javier Ferreyra / La Voz)

En este caso, su fascinante espectáculo se extendió durante poco más de dos horas con los éxitos del calibre de Estoy aquí, La bicicleta, La tortura, Hips Don’t Lie, Si te vas, Día especial (con recuerdo para Gustavo Cerati incluido) o Pies descalzos, sueños blancos; el último que alcanzó a interpretar el domingo antes de que se aguara el final.

Así, la colombiana pudo regalarle al público Antología, Día de enero(y su referencia a Antonio De la Rúa), La pared, Suerte, Waka Waka,Loba y su sesión con Bizarrap. Deslumbrante.