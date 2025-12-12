¿Confirmado? Aseguran que Shakira volvió con Antonio de la Rúa: “Hace rato”

Nadie dice que fue fácil, pero lo cierto es que desde su separación a Shakira la vida le sonríe. Récords, disco nuevo, una exitosa gira y el reconocimiento de siempre del público y de los colegas. Claramente, en lugar de llorar se dedicó a facturar y, aunque hubo decenas de rumores y especulaciones, tampoco se habría detenido mucho en los asuntos del corazón. Hasta ahora.

Desde principios de año, cuando comenzó la gira, se comenzó a hablar de un viejo conocido: sí, Antonio de la Rúa. El hijo del expresidente argentino la acompañó en varias oportunidades, se los vio cenando juntos y hasta la hija del abogado fue parte del staff que acompañó el ingreso de La Loba allá por el concierto de marzo en Buenos Aires.

En diciembre, la colombiana regresó con todo a nuestro país... y allí, otra vez, estuvo “Antonito”. Este jueves, Ángel de Brito no duó en afirmar que la pareja volvió “hace rato”.

“Volvió con Antonito”

“Volvió con Antonito, hace rato”, aseguró este jueves De Brito en su canal de streaming. El periodista estuvo en uno de los recitales que la artista dio esta semana en Vélez.

“Más allá del show tuve algunas experiencias en lo de Shakira. La gente de Fénix (productora) nos invitó a un VIP y estuve con Inés Pertiné, que tiene 9 millones de años pero estaba ahí, impecable”, contó el conductor de LAM, en referencia a la esposa de Fernando de la Rúa y madre de Antonio.

Además, agregó que en ese marco también se encontró con Agustina de la Rúa, hermana de Antonio y Aíto. “Aíto me contaron que estaba también. Y Shakira está parando en la casa de los De la Rúa en Uruguay. Explicame. De hecho, a los chicos (hijos) los dejó allá, no vinieron a Buenos Aires”, dijo el periodista, aunque a decir verdad Milan y Sasha participaron con su mamá en una de las noches de Vélez. No obstante, el rumor es cada vez fuerte. ¿Se vienen más “temones” al estilo Día de enero?