En Córdoba y de estilo fusión: cómo es el mejor restaurante de Argentina este 2025

Los cocineros Gustavo Dante Gutierrez Aparicio y Agustín Vilchez ganaron el Torneo Federal de Chefs este año y volvieron a Córdoba con el título de los mejores cocineros. Pero este logro también consagró al establecimiento de Gutierrez Aparicio como el mejor restaurante de Argentina este 2025.

Cuál es el mejor restaurante de Argentina este 2025, que está en Córdoba

“Cartof Restaurant”, abrió sus puertas en 2019 en la zona norte de la ciudad de Córdoba. El cocinero lo comanda junto a su mujer Catalina Cucu, quien es sommelier y propietaria de la firma.

El restaurante invita a una propuesta de cocina estilo fusión.

El local gastronómico cuenta con una cocina a la vista en el centro de la construcción. También posee un salón principal con una capacidad para 35 comensales, una galería para otros 20 y otro espacio privado de conferencias y eventos, donde caben 20 personas más.

En Córdoba: cómo es el mejor restaurante de Argentina este 2025

En la actualidad, su oferta de vinos tiene más de 260 referencias y una coctelería clásica para disfrutar. En cuanto al menú, la cocina de Cartof es de estilo fusión, es decir, “un recorrido por el mundo que combina sabores con los productos locales de la región”, describió Aparicio Gutiérrez.

El establecimiento está en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

El restaurante modifica sus platillos en función de la temporada, los alimentos en estacionalidad y los productos disponibles. A fines de septiembre de 2025, estos son algunos de sus platillos:

En Córdoba: qué platos sirve el mejor restaurante de Argentina

Panceta de cerdo crujiente a la chermoula y salsa hoshi .

Gírgolas al curry verde y castañas de cajú .

Tartar de lomo y ali oli de verdeo .

Ceviche de salmón rosado y langostinos con caviar de pepino .

Risotto con carpaccio de pulpo .

Milanesa de lomo jugosa a caballo con cremoso de papas y parmesano .

Carrillada de vaca en larga cocción sobre puré de cabutia .

Soufflé de chocolate caliente con helado de americana y arándanos.

Pavlova con ganache de arándanos y bizcocho exprés de frutos rojos.

Almendrado de Brownie con crema de dulce de leche y de maní.

Cremoso de chocolate blanco y queso, con manzana asada, toffee y nueces garrapiñadas.

Cartof abrió sus puertas en 2019.

Dónde esta el restaurante de Córdoba elegido como el mejor de Argentina