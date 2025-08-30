Un restaurante de Córdoba se consagró en el Torneo Federal de Chefs 2025

Un restaurante de Córdoba clasificó y ganó el Torneo Federal de Chefs 2025, una prestigiosa competencia nacional que enfrentó a cocineros y cocineras de toda la Argentina. Los representantes de la ciudad consiguieron el título de los mejores chefs del país y un premio millonario.

Qué es el Torneo Federal de Chefs de Argentina

El Torneo Federal de Chefs de Argentina nació en 2013 y es potenciado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra). Según explicaron a través de sus redes sociales, buscan la “mejora continua de la calidad y el compromiso por el perfeccionamiento profesional”.

Córdoba es la última parada del Torneo Federal de Chefs de Argentina.

Más de 200 equipos participaron en diferentes rondas eliminatorias y 23 pasaron a la Gran Final, que fue el miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de agosto en el predio de La Rural de Buenos Aires.

Qué restaurante de Córdoba se consagró en el Torneo Federal de Chefs 2025

Gustavo Dante Gutierrez Aparicio y y Agustín Vilchez viajaron en representación de Cartof. Su equipo había vencido en la clasificatoria disputada en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos de la ciudad de Córdoba.

Los cordobeses se quedaron con el primer puesto del torneo nacional.

“Nuestra propuesta es una experiencia gastronómica vanguardista con dos platos innovadores, que nos van a transportar a los paisajes cálidos y terrosos del norte de Córdoba. Buscamos mostrar el atractivo de los productos regionales y autóctonos, haciendo énfasis en aquellos detalles que a veces olvidamos valorar”, describió Cartof.

Finalmente, Aparicio y Vilchez se quedaron con el primer puesto del Torneo Federal de Chefs 2025 con un puntaje de 121,14. El equipo cordobés alzó el premio mayor y 4 millones de pesos y equipamiento de Rational.

“Una locura. Una satisfacción absoluta al esfuerzo, a las horas dedicadas, al trabajo, a la investigación. Es un conjunto de muchas cosas, de muchas sensaciones”, expresaron, en diálogo con los representantes de la competencia.

En paralelo, le dejaron un alentador mensaje a sus colegas y a las futuras generaciones que quieran dedicarse a la cocina: “No bajen los brazos, practiquen, eleven la vara, traigan nivel, busquen aprender más, que es lo que tenemos que hacer nosotros en esta profesión".

Córdoba: dónde está Cartof