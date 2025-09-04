Emitieron un alerta por fuga de gas en Córdoba tras la ruptura de un caño

En la tarde de este jueves, la Policía de Córdoba alertó sobre una importante fuga de gas en una de las principales avenidas de Villa Allende. Según lo informado, el hecho ocurrió en una obra pública que se desarrolla a la altura de Río de Janeiro al 1.700 de Lomas Este.

Alerta por fuga de gas en Córdoba: lo que se sabe

De acuerdo a la información policial, una retroexcavadora rompió un caño de gas. El lugar se encuentra frente al conocido centro comercial Villa Allende Shopping (VAS). En el lugar, trabaja personal de Bomberos y de Ecogas.

Como consecuencia, se implementaron medidas restrictivas en el tránsito vehicular. La avenida Padre Luchesse se encuentra totalmente cortada al paso de automóviles y otros medios de transporte. Para mantener la circulación, se establecieron desvíos obligatorios a través de la colectora.