Se conoció la condena que recibió el conductor que arrastró a un policía en Córdoba

Pablo Medrano arrolló a un uniformado para evitar un test de alcoholemia en la avenida Circunvalación.

Redacción Vía Córdoba

2 de septiembre de 2025,

El conductor que arrastró a un policía en Córdoba fue a juicio y recibió una condena.

La Justicia de la provincia condenó a Pablo Medrano, el conductor que arrastró a un policía en Córdoba. El episodio ocurrió a fines de mayo y principios de junio cuando el sujeto intentó evadir un test de alcoholemia y control policial.

El tribunal lo declaró culpable de los delitos: privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de violencia y lesiones leves calificadas al tratarse de un miembro de la fuerza policial. El fallo también estableció una serie de condiciones a cumplir.

Tres años de prisión condicional, inhabilitación para conducir por ese período de tiempo, decomiso del vehículo utilizado en aquel momento y un resarcimiento económico para la víctima, el cabo Aldo Lencina, quien padeció golpes en la cabeza, piernas y espalda y pudo recuperarse.

Un conductor arrastró a un policía en Córdoba

El incidente ocurrió el sábado 31 de mayo en la avenida Circunvalación, entre las avenidas Juan B. Justo y Leandro Alem. Según informaron fuentes oficiales, durante un control de tránsito de la Caminera de Córdoba.

48 horas posteriores al suceso, Medrano se entregó junto a su abogado y quedó detenido. En aquel entonces, su representante legal aseguró que su cliente tuvo "temor de presentarse por miedo a represalias por parte de funcionarios”, contextualizó, en diálogo con El Doce.

