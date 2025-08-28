Cómo es “la casita del after”, un lugar que tiene en vilo a vecinos de Córdoba

A raíz de un violento hecho protagonizado por un grupo de personas en Villa Allende Parque, salió a la luz una problemática que atormenta a los vecinos desde hace 11 años. Se trata de un after clandestino que cuenta con distintas denuncias y llegó a un punto crítico el 24 de agosto: una riña interna escaló a la calle, culminando en el atropello de dos motociclistas y otras personas. El conductor escapó, y la escena fue alterada previo a la intervención policial.

De acuerdo a un informe de La Voz, los vecinos describen el ambiente con profundo temor. Además del ruido, los fines de semana se registran peleas, gritos, picadas y actos como orinar o tener relaciones sexuales en la calle.

El tormento que viven los vecinos de “la casita del after”

A pesar de las distintas denuncias presentadas por ruidos y violencia, los vecinos aseguran que la respuesta es escasa. En este sentido, reciben amenazas y apedreos cada vez que intentaron exponer la situación.

Se pelearon a la salida de un after, buscó el auto y los atropelló. (Foto: Gentileza)

Ante esto, existe una fuerte sospecha de complicidad policial. Videos, entregados a la Justicia, muestran patrulleros encendiendo sirenas previo a allanamientos, facilitando desmantelar las fiestas. Otros registros capturaron móviles policiales y de Fiscalización pasando sin actuar. Incluso se filmó a agentes supuestamente recibiendo “botellas” y “dinero”.

En tanto, el municipio y fiscalías afirman que las investigaciones están “avanzadas”. Alicia Grundy, ayudante fiscal de Villa Allende, confirmó a La Voz el avance en la pesquisa por el atropello de agosto, con vehículos secuestrados y declaraciones de víctimas. Pese a una clausura en julio, el “after” reabrió rápidamente; vecinos de Villa Allende Parque persisten en su reclamo por una solución definitiva.

Cómo es “la casita del after”, el sitio clandestino que tiene en vilo a vecinos

En Rincón de Luna al 8.000, una casa celeste pasa desapercibida, pero su interior es escenario de “afters” clandestinos. Este lugar, que se extiende hasta la calle Agua Sacha, posee una entrada trasera utilizada como patio y estacionamiento. Los fines de semana, su ambiente cambia radicalmente: cuenta con seguridad, cobra entrada, posee dos pistas de baile, cabina para DJ, cuatro barras y hasta “cuartos VIP” para contactos selectos. Un fotógrafo documenta las noches y las comparte. El acceso es reservado, “de boca en boca”, sin promoción en redes sociales.

En julio de de este año, un operativo de seguridad desarticuló una fiesta con 400 personas, incluyendo menores. Sin embargo, filmaciones de vecinos muestran que los encuentros clandestinos continuaron cada fin de semana posterior a esta intervención.