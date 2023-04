Emanuel Bilbao: el regreso al arco de Instituto y lo cerca que estuvo de la muerte

El partido más difícil de su vida lo jugó en noviembre de 2022, cuando lo operaron por un aneurisma. Y debutó por segunda vez en su carrera, hace 10 años en Olimpo y ahora en la Reserva de Instituto. El arquero Emanuel Bilbao retomó la actividad, con una historia fuerte para contar.

“De tener tan poca probabilidad de vida cuando me detectaron el aneurisma en octubre, a volver a jugar al futbol fue una alegría inmensa, es un honor jugar en Instituto”, aseguró el arquero Albirrojo, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Pulxo.

Y detalló con crudeza: “Los médicos le dijeron a mi mujer que tenía un 95 por ciento de probabilidades de morirme y un 90% de quedarme con alguna secuela. Fue un milagro”.

La foto del día en Instituto. El abrazo de Ezequiel Parnisari y el Emanuel Bilbao. Foto: Twitter @InstitutoAC

La cirugía cerebral era la única salida, aunque riesgosa, y fue intervenido con urgencia en noviembre pasado, pocos días antes de que Instituto consiguiera el ascenso. “Era una operación que iba a durar dos horas y media pero se complicó y estuve seis dentro del quirófano. No se si podría haber estado en el lugar de mi mujer esperando afuera”, expresó.

“La evolución fue muy rápida. A los 10 días ya quería acompañar a los muchachos al partido con Defensores de Belgrano en Buenos Aires por el Reducido, y los médicos no me autorizaron. Y viví el ascenso como un jugador más. Siempre voy a decir que la gente de Instituto y los médicos del club me salvaron la vida. Hoy vivo todo de otra manera. Disfrutando cada instante”, destacó Bilbao.

ATAJAR EN LA RESERVA DE INSTITUTO, OTRO DEBUT EN SU CARRERA

“Cuando el Tato (Rodrigo) Cervetti me llamó para decirme que iba a tener minutos en la Reserva contra Defensa y Justicia lo sentí como cuando me tocó debutar, hace 10 años en Olimpo. Fue algo hermoso poder volver a pisar un campo de juego, en total fue un año y medio sin poder hacerlo, y regresar a mi casa para contarle a mi familia todo lo que sentí, me emocioné mucho”, resaltó Bilbao.

Ezequiel Parnisario y el reencuentro con Emanuel Bilbao en Instituto. Los dos fueron operados una semana atrás. Foto: Twitter @InstitutoAC

“Miliki Jiménez me dio al cinta de capitán y la acepté con orgullo, porque es un honor ser capitán de Instituto donde sea. Tiene un muy buen equipo la Reserva. Les dije a los chicos que vivan cada minuto como si fuera el último, porque no sabemos si hay un mañana”, completó.