El vibrante Instituto-Talleres: “En el segundo tiempo los metimos en un arco”, afirmó Ruben Botta

Ruben Botta y todo Talleres levantaron su nivel en el segundo tiempo contra Instituto, y el enganche fue uno de los más destacados del clásico en el 2 a 2 en el Kempes, con un golazo para poner en ventaja a la T, y protagonista de la jugada en la que Hernán Mastrángelo cobró penal y el VAR revisó.

“Me voy con mucha bronca porque creo que merecimos ganar. En el segundo tiempo los metimos en un arco. Demostramos que estamos bien, nos empataron por una equivocación nuestra. Tenemos una revancha el jueves y lo tenemos que dar vuelta”, expresó el talentoso jugador.

“Ellos jugaron su partido, no nos dejaban jugar, pero creo que en el segundo tiempo se cansaron y nosotros los metimos contra un arco. Intentamos jugar, que es lo importante. Ellos no intentaron jugar nunca. Nos vamos con bronca por la manera en la que nos empataron”, añadió.

QUÉ DIJO BOTTA SOBRE EL PENAL PARA TALLERES QUE NO CONVALIDÓ EL VAR

“Para mí me toca, yo ya le había ganado la posición, si no no me voy a tirar. Me gustaría verla, estoy con mucha bronca”. Textual de Rubén Botta sobre la supuesta falta en el área de Roberto Bochi, pocos minutos después del golazo que anotó el ex Colón.

En un principio Hernán Mastrángelo cobró la pena máxima, pero el VAR lo llamó para revisar la jugada y anuló la convalidación del penal.

NAHUEL BUSTOS Y SU REGRESO AL GOL EN TALLERES

“En lo personal muy contento por mi gol. Mientras sirva para el equipo, que es lo fundamental. Por suerte entró, no había mucho lugar”, explicó Nahuel Bustos sobre el empate 1 a 1, que lo reencontró con las redes y le cortó a Manuel Roffo 459 minutos invicto en el arco de Instituto.

“En el segundo tiempo salimos a jugar de otra manera, nos hicimos cargo y agarramos la responsabilidad de jugar. Logramos dar vuelta el resultado, pero se nos escapó a último, nos vamos con un sabor amargo”, añadió el delantero.

Clásico entre Instituto y Talleres. Foto Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

En el festejó corrió a abrazar a Mauricio Caranta, ayudante de campo de Walter Ribonetto. “Con Mauricio tenemos una amistad muy linda, cuando fuimos compañeros me ayudó muchísimo. Hoy lo tengo del otro lado y me sigue ayudando. Lo quiero mucho, por eso el abrazo”, detalló NB-10.