Por la fecha 25 de la Primera Nacional, Belgrano se enfrentó a Almirante Brown. Estos son los puntajes del equipo dirigido por Guillermo Farré:

//Mirá También: La lista de Belgrano para recibir a Almirante Brown; con Bruno Zapelli

NAHUEL LOSADA (7): Le tapó una pelota a García, el 10 visitante en el inicio del partido. Luego, le tapó otro gol a Ramos. Muy seguro, el uno. En el complemento, cometió el penal que se convirtió en el único gol del partido.

JUAN BARINAGA (5): Constantemente fue salida por derecha. Hasta su lesión, fue bueno su trabajo en el lateral derecho.

Belgrano ante Almirante Brown, en el Gigante de Alberdi, por la fecha 25 de la Primera Nacional. (Facundo Luque / La Voz). Facundo Luque / La Voz

DIEGO NOVARETTI (5): Con solvencia, en su puesto natural de zaguero derecho. Cortó todo por arriba, le costó cuando le jugaron por abajo y también tuvo alguna de sus clásicas escapadas al ataque. Con el equipo en desventaja quiso hacer la heroica pero no le alcanzó.

NAHUEL TECILLA (5): Arrancó bien parado, tratando de jugar a lo seguro cuando le tocó intervenir en el arranque. No se complicó con la pelota y trató de marcar bien cerca a los delanteros rivales.

AXEL OCHOA (6): Tuvo mucha acción proyectándose por izquierda y siempre fue opción para sus compañeros en la salida. Coronó una actuación aceptable.

TOMÁS ASPREA (5): Se movió siempre cerca de Miño, para intentar generar desde ahí algo de fútbol para Belgrano. En el inicio del partido lo logró, después se desdibujó.

SANTIAGO LONGO (6): Desde el arranque fue el que trató de equilibrar al equipo. Le tocó marcar a un mediocampo difícil como el de Almirante Brown. Con sacrificio, corriendo y metiendo, fue uno de los mejores de su equipo.

El volante tuvo altibajos en la contención de los talentosos volantes de Almirante Brown. Prensa Belgrano

JUAN PABLO RUIZ GOMEZ (4): Trató de explotar de entrada su velocidad por derecha. Pero su trabajo fue intermitente y no estuvo fino a la hora de conectarse con los dos de arriba. No fue un buen partido del ex Estudiantes de Caseros.

MARIANO MIÑO (5): Se mostró con mucha movilidad, con ganas de ser manija del equipo desde el inicio. Jugó de izquierda al medio y, en algunas ocasiones, trasladó mucho la pelota. No pudo imponer su juego y le costó, como a todo el equipo, llegar al área rival.

El 10 del Pirata tuvo algunas decisiones acertadas y, en otras, no estuvo fino en la distribución de la pelota. Prensa Belgrano

ADRIÁN BALBOA (4): Tuvo una clarísima, a los 12 de juego que definió mal. Las peleó a todas y tuvo otra ocasión a los 38, pero se la sacaron en la línea. En el segundo tiempo dejó el equipo, muy cansado.

PABLO VEGETTI (4): En el inicio, voluntarioso y siendo el primer defensor de su equipo. En el primer tiempo, no tuvo chances de definición. En el segundo tiempo, tuvo un cabezazo en el inicio y otro al final pero no estuvo en una buena noche.

//Mirá También: Belgrano abrió las puertas del Gigante para la campaña de vacunación contra el COVID-19

ULISES SÁNCHEZ (4): Ingresó por Barinaga a jugar por la franja derecha. Y ocupó el puesto del Colorado. Le costó hacer la franja derecha desde el puesto de lateral. No llegaba con aire para terminar las jugadas y eso no favoreció a su juego.

FABIÁN BORDAGARAY (3): El ex Banfield ingresó para refrescar piernas en ataque. Aportó poco. Le falta ritmo físico y futbolístico para ser alternativa.

BRUNO ZAPELLI (4): El juvenil trató de asociarse con Asprea y Miño, entró en un contexto difícil para su juego. Nunca pudo ser quien se haga cargo de las jugadas del equipo.

GERÓNIMO TOMASETTI (-): Entró muy activo pero nunca pudo gravitar.

ARIEL ROJAS (-): Otro que no está en buen ritmo para poder ser importante para el equipo.