El rival de Belgrano en Copa Argentina se recuperó con un triunfo agónico

Este miércoles 17 de septiembre, en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis), Belgrano irá por las semifinales de Copa Argentina ante Newell’s, que este viernes derrotó 2-0 al Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y salió de su bajón futbolístico.

Víctor Cuesta, zaguero que estuvo cerca de ser refuerzo de Talleres, abrió la cuenta a los 37 minutos del complemento al capturar un rebote en el área. Y de Facundo Guch ya en tiempo adicionado.

Atlético Tucumán visitó a Newell's por la fecha ocho del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Prensa Atlético Tucumán)

Belgrano arrastra cuatro fechas sin victorias en Liga Profesional, y no llega en su mejor momento. Mientras que Newell’s, tras la dolorosa derrota en el clásico ante Central, había perdido también como local frente a Barracas Central.

De este modo la “Lepra” consiguió su segundo triunfo en el torneo, e igualó la línea de puntaje de Belgrano, al que además de enfrentar por Copa Argentina, lo visitará por la fecha nueve el lunes 22 de septiembre en Alberdi.

CÓMO FORMÓ EL RIVAL DE BELGRANO

Dirigido por Cristian Fabbiani, Newell’s formó con Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Luca Regiardo; Alejo Tabares, Ever Banega y Gonzalo Maroni y Franco Orozco; Josué Colmán y Genaro Rossi.

BELGRANO CON EL CHINO ZELARAYÁN

Lucas Zelarayán, a su regreso de los partidos con Armenia por eliminatorias de la Uefa, entrenó a la par de sus compañeros en Belgrano, con el foco puesto en el enfrentamiento con Newell’s.

Lucas Zelarayán, capitán de Belgrano, recibiendo un homenaje del club por sus 100 partidos. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El “Chino” está a disposición para Copa Argentina y regresará a la titularidad. Ricardo Zielinski lo preservó ante San Martín de San Juan y en su lugar ingresó Julián Mavilla. El que queda al margen es el delantero Lucas Passerini, expulsado ante Defensores de Belgrano y todavía con una fecha por purgar.