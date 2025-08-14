El padre de Brenda Torres denunció que él encontró restos de su hija: “Su corazón...”

Roque, el padre de Brenda Torres, la joven asesinada en Córdoba, denunció este jueves 14 de agosto que él encontró restos de su hija el fin de semana del sábado 9. En paralelo, su abogada, Daniela Morales Leanza, cuestionó el accionar de la Justicia.

El hombre rondaba por un descampado de la zona norte de la ciudad para extraer unos palos para un alambrado. En ese contexto, se topó con un tarro de pintura color gris con tapa. “Destapé para ver qué tenía porque estaba pesado”, rememoró, en diálogo con El Doce.

Córdoba: encontraron más restos humanos e investigan si son de Brenda Torres. (Javier Ferreyra / La Voz)

"Cuando lo vi, encontré bolsas de residuos negras con dos nudos, no pude desatarlos", explicó. Ante este escenario, buscó un palo en la zona, rompió las mismas y se topó con lo peor.

“Encontré los intestinos, las tripas, todo eso y apareció el corazón de mi hija...”, expresó entre lágrimas. A su vez, Morales Leanza increpó que esa zona había sido señalada por ellos mismos, pero las autoridades optaron por no investigar en ella.

“En ese lugar estábamos pidiendo rastrillajes desde hace varios días. Salvo en la casa allanada, todos los restos fueron encontrados por ciudadanos comunes, y en este caso, por el propio padre de la víctima”, aseveró.

En paralelo, increpó que la Justicia comunique las novedades del caso Torres a la prensa antes que a ellos mismos. “Pedimos un trato humano. Es muy probable que esos restos hayan estado allí desde el primer momento”, concluyó.