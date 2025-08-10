Córdoba: encontraron vísceras en bolsas e investigan si son de Brenda Torres

A más de una semana del brutal crimen de Brenda Torres, de 21 años, aparecieron vísceras en la zona norte de Córdoba, muy cerca del domicilio donde se halló el cuerpo desmembrado de la joven. La Policía Judicial trabaja para determinar si estos elementos son humanos y si pertenecen a la víctima.

Encontraron vísceras e investigan si son de Brenda Torres

Agentes policiales, mientras patrullaban el cruce de Calandria y Deán Funes, observaron zorros manipulando una bolsa. Al aproximarse, descubrieron que el contenido eran vísceras, lo que motivó la alerta a la policía especializada. Este sitio se encuentra a apenas 750 metros de la vivienda donde se había localizado el torso de Brenda Torres. Minutos después de las 10.30, personal forense llegó al lugar para realizar las pericias correspondientes.

El macabro descubrimiento reaviva el horror en torno a la muerte de Torres, cuyo cuerpo completo fue encontrado desmembrado 10 días atrás en una residencia del barrio Chateau Carreras. Además del torso, sus extremidades también habían sido halladas dentro de bolsas, a pocos metros del domicilio antes mencionado. Si bien las autoridades no confirmaron que estos órganos pertenezcan a la joven, la cercanía con los puntos previos de aparición genera una fuerte sospecha.

La investigación del suceso está a cargo del fiscal Horacio Vázquez, quien cambió la carátula a femicidio, al considerar la particular vulnerabilidad de la víctima. Por el crimen, cuya fecha exacta aún se desconoce, se encuentran detenidos Cristian Aranda, de 38 años, y Gustavo Lencina, de 53. Este último posee pericia como matarife, dato relevante dado que los cortes en el cadáver de la víctima exhibían características propias de una manipulación profesional de elementos cortantes. En la vivienda vinculada al caso, se incautó una hoja filosa, sumándose a la evidencia.