El Luifa Artime, entre un pase de Bruno Zapelli y las obras en el estadio de Belgrano

Desde Europa, donde viajó para distintas actividades relacionadas a Belgrano y sobre todo para acompañar a Bruno Zapelli en su convocatoria a la Selección Sub 21 de Italia, Luis Fabián Artime se refirió a una posible transferencia del volante, y las obras en el Gigante de Alberdi.

Luis Fabian Artime presidente de Belgrano (José Hernández) Foto: JOSE HERNANDEZ

El presidente de Belgrano asistió en Inglaterra a un congreso por una plataforma que promete abrir nuevos mercados para el fútbol argentino, y también se refirió a la posibilidad de colocar jugadores en ligas extranjeras más tradicionales.

“Nos dará la posibilidad de vender y de adquirir. Es abrir la puerta a un mundo que a lo mejor no teníamos en vista”, explicó Artime en diálogo con Cadena 3. En cuanto a la posible salida de Zapelli, incluso en junio próximo, evitó dar una cotización y concedió que seguramente “habrá interesados”.

Trascendió que el club pretende al menos siete millones de dólares, y que la Lazio haría una oferta cercana a los cinco millones de euros, con gestiones a cargo de Claudio Lotito, presidente del club romano.

Bruno Zapelli con la camiseta de la selección Sub 21 de Italia. El volante podría ser transferido en junio.

Sobre la participación en el Sub 21 de Italia, el Luifa opinó: “No lo deja maniatado a la camiseta italiana. Es un amistoso, el que viene también, eso no lo imposibilita si en algún momento la Selección argentina lo quiere citar”.

QUÉ DIJO EL LUIFA SOBRE LAS OBRAS EN EL GIGANTE

“Estamos a full por un Belgrano cada vez más grande. Es una obra descomunal. Estamos reestructurando la casa por dentro, y eso lleva su tiempo. Al hincha y socio lo invitamos a tener la cancha que todos queremos”, sostuvo Artime.

Belgrano y una obra gigante

Entre las mejoras, se dio forma a la nueva Tribuna Súper Celeste, cuya venta de 1.500 butacas permitió solventar las refacciones en el estadio, sin necesidad de acudir a las arcas del club.

El reestreno será frente a Huracán, por la fecha 11 de la Liga Profesional. Antes enfrentará a Sarmiento de Junín, el lunes 3 de abril, por la novena jornada del torneo, nuevamente como locales en el estadio Kempes.