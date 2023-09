El impensado método para tomar Fernet en una fiesta de Córdoba que se hizo viral

Levantar el vaso para tomar un buen trago de bebida espirituosa en medio de una celebración, darte cuenta de que el líquido se terminó y no hay más botellas es de las peores cosas que pueden pasar. Un joven creó un impensado método para este problema, lo grabaron en una fiesta en Córdoba y el video se hizo viral.

“No, no, no. Por favor, que alguien me diga quién es este ingeniero”, expresan las imágenes registradas por un fiestero en la reunión que se desarrollaba en pleno campo provincial. Cabe destacar que, en este tipo de eventos los asistentes suelen llevar sus bebidas.

VIDEO EL IMPENSADO MÉTODO PARA TOMAR FERNET QUE SE HIZO VIRAL

Ante esta posibilidad, un cordobés que se vistió con una bermuda de color gris, remera negra y gorra verde armó una estructura de cartón con unos pedazos de cinta. Encima, colocó un bidón de agua lleno de Fernet con Coca y se lo calzó en la espalda.

La mangera que sale del hueco del recipiente de plástico y conecta con su boca es el cierre de oro de la tremenda ocurrencia que combate la peligrosa sed que aparece sustancialmente en cada fiesta. Las imágenes fueron compartidas a través de la plataforma Instagram por la cuenta de @cordobeces.

CUÁNTO SALE UN BIDÓN DE AGUA

Según los principales sitios web que permiten la compra y venta virtual de productos, un bidón de agua de entre 10 y 20 litros se ubica entre los parámetros de 3 mil a 6 mil pesos. Cabe destacar que, el valor también varía en función del material.