El goleador que Racing de Nueva Italia extraña: ¿puede volver por una deuda?

Cuando Bruno Nasta dejó Racing a comienzos de 2025, dejó su huella por los goles para la Academia, y un fuerte ingreso por la venta de su pase. Pero San Miguel no cumplió con los pagos, en Nueva Italia reclaman y hasta se mencionó la posibilidad de que el delantero regrese.

Bruno Nasta festeja su gol en el triunfo de Racing sobre Arsenal de Sarandí, en Buenos Aires, por la fecha 18 de la Primera Nacional. (Prensa Racing)

“No tengo nada que ver con esta situación. Son dos contratos y clausulas distintas. Es un tema de club a club. Es de público conocimiento que la deuda existe”, explicó Nasta en diálogo con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Bruno Nasta, delantero de Racing de Nueva Italia. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Tengo la cabeza metida en el proyecto San Miguel, pertenecezco a esta institución y con un técnico al que quiero mucho como el Sapo (Gustavo Coleoni). Me queda un año más de contrato“, aclaró el goleador.

#AHORA Bruno Nasta en TERCER TIEMPO.

"Ya van tres meses desde el último partido, y recién en febrero volveríamos a jugar. Mucho tiempo sin competencia". pic.twitter.com/drHLwEOFL5 — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) December 13, 2025

Pero concedió: “Obvio que estoy relojeando lo que pasa con Racing y la deuda. Soy ajeno a esto que está pasando, pero aparece mi nombre. No solo en Racing, lo bueno es que el teléfono sigue sonando”.

EL GOLEADOR DE RACING, ¿ESTUVO CERCA DE INSTITUTO?

Con Instituto buscando un delantero de área y Bruno Nasta mostrando sus dotes en Nueva Italia, surgió la versión de que podía cambiar de barrio en aquel momento.

Bruno Nasta, delantero de Racing de Nueva Italia. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Siempre jodo con ese tema, la verdad es que nunca tuve contacto con la dirigencia de Instituto. Tengo un cariño enorme por Racing, no es que soy hincha, pero mi corazon está ahí. Mi nena me pregunta por Racing. La pasé hermoso en ese club", enfatizó Nasta.