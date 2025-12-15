El goleador que Racing de Nueva Italia extraña: ¿puede volver por una deuda?

Cuando Bruno Nasta dejó Racing a comienzos de 2025, dejó su huella por los goles para la Academia, y un fuerte ingreso por la venta de su pase. Pero San Miguel no cumplió con los pagos, en Nueva Italia reclaman y hasta se mencionó la posibilidad de que el delantero regrese.
“No tengo nada que ver con esta situación. Son dos contratos y clausulas distintas. Es un tema de club a club. Es de público conocimiento que la deuda existe”, explicó Nasta en diálogo con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.
“Tengo la cabeza metida en el proyecto San Miguel, pertenecezco a esta institución y con un técnico al que quiero mucho como el Sapo (Gustavo Coleoni). Me queda un año más de contrato“, aclaró el goleador.
Pero concedió: “Obvio que estoy relojeando lo que pasa con Racing y la deuda. Soy ajeno a esto que está pasando, pero aparece mi nombre. No solo en Racing, lo bueno es que el teléfono sigue sonando”.
EL GOLEADOR DE RACING, ¿ESTUVO CERCA DE INSTITUTO?
Con Instituto buscando un delantero de área y Bruno Nasta mostrando sus dotes en Nueva Italia, surgió la versión de que podía cambiar de barrio en aquel momento.
“Siempre jodo con ese tema, la verdad es que nunca tuve contacto con la dirigencia de Instituto. Tengo un cariño enorme por Racing, no es que soy hincha, pero mi corazon está ahí. Mi nena me pregunta por Racing. La pasé hermoso en ese club", enfatizó Nasta.