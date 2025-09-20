El Gobierno de la provincia de Córdoba clausuró un nuevo negocio por diversas maniobras fraudulentas, según confirmó mediante un comunicado oficial. El cierre preventivo se sumó a los de Go Max Concesionaria y Genoa Conssesion.

El Gobierno de Córdoba clausuró un negocio por diversas maniobras fraudulentas

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, concretó allanamientos a lo largo de la semana. Al final de la misma, también confirmó la clausura de la firma Sigma Motors, que tiene sucursales ubicadas en la avenida Colón al 533 y en la calle Sucre al 511.

Sigma Motors fue clausurada preventivamente por Defensa del Consumidor.

“La medida respondió a múltiples denuncias de consumidores que señalaron presuntas maniobras fraudulentas en la venta de automóviles y motocicletas, ya sean nuevos o usados”, expresó Defensa del Consumidor.

Los clientes denunciaron haber abonado bajo la modalidad “a sola firma”. Sin embargo, nunca recibían el vehículo en cuestión ni la devolución del dinero en caso de decidir dar de baja la operación.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron documentación y material electrónico de interés para la causa. La Fiscalía de Instrucción del Distrito uno, Turno 6, a cargo del fiscal José Bringas lleva adelante la investigación sobre las tres concesionarias. “Esta medida busca prevenir situaciones de incumplimiento, fraude o vulneración de derechos”, culminó el Gobierno.