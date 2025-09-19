Vía Córdoba / Video

El gestazo de Turco Oliva con unos pequeños artistas en Córdoba: “Sigan adelante”

El vocalista de Cachumba pasó por la sede de Los Percusionistas de Alberdi y quedó sorprendido con el talento del grupo.

19 de septiembre de 2025,

Turco Oliva destacó el trabajo de un grupo de pequeños artistas en Córdoba (Foto: Sergio Cejas)

Fernando “El Turco” Oliva, vocalista de Cachumba, tuvo un gestazo con Los percusionistas de Alberdi. El grupo de pequeños artistas liderado por la profesora Mariana López la rompe en Córdoba y las redes sociales y gozaron de la visita del artista.

El taller de percusión empezó con solo tres alumnos en enero de este 2025 gracias a Mariana y Mónica, su madre. El único objetivo es que niños y niñas de entre 9 y 12 años aprendan música e incorporen valores de trabajo en equipo y compromiso.

La pasión siguió e hizo lo suyo para que ahora la agrupación tenga más de 60 alumnos y alumnas. Gran parte viene de contextos vulnerables y unos pocos tienen su instrumento.

Los videos de los ensayos de Los Percusionistas de Alberdi acumularon una buena cantidad de reproducciones. Quienes deseen ayudarlos o anotarse, pueden contactarse a través de su Instagram.

