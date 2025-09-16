Una de las figuras más emblemáticas del cuarteto por su trayectoria e influencia es Turco Oliva, quien lidera Cachumba desde hace más de 30 años. En un repaso por su carrera, hizo una lista de los 10 mejores de tema de la banda.

El décimo puesto lo ocupa “Maldito conchegro”, una pieza que sin duda generó diversas opiniones al incluirse en esta selección histórica. Ascendiendo al noveno lugar, encontramos “El día que puedas”, seguido por “Me voy” en la octava posición, un tema con una historia particular detrás de sus versos. El séptimo puesto es para “Cáscara de nuez”. En la sexta posición, resuena “¿A dónde va a parar el amor?”, una balada que explora los sentimientos postruptura.

La mitad de la lista nos trae al quinto puesto con “Amor de papel”, una canción que captura la esencia de relaciones frágiles. El cuarto lugar celebra la pasión con el tema “Qué linda que estás”, también conocido por frases como “Bonita, mi amor” y “Y en las esquinas choras”, que pintan escenarios urbanos y románticos.

Los escalones más altos comienzan con el tercer puesto, donde se ubica “Ser amante”. Este tema aborda la complejidad de una relación clandestina, ofreciendo una perspectiva intensa sobre el amor oculto. El segundo lugar es para una canción de profundo impacto: “Llora desconsolada”. Sus letras narran la trágica historia de una joven que, tras un abuso, toma justicia por mano propia, con su madre perdonándola y compartiendo el deseo de venganza.

Finalmente, el primer puesto del ranking histórico de Cachumba es para “Enamorado de ti”. Con frases como “cosita buena” y “yo soy tu amigo”, este tema consagra la historia del artista, encapsulando la devoción y el acompañamiento incondicional.