Talleres, ya clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores, completa su participación en la fase inicial este martes a las 21.30 frente a Universidad Católica de Chile, tercero del grupo H, y buscando el primer triunfo como visitante en este semestre en el que fue de menor a mayor.

Por tal motivo, Pedro Caixinha podrá gran parte del potencial del equipo titular. Comparando con la formación que empató en Lima y sacó pasaje a octavos, no estará Michael Santos, expulsado ante Sporting Cristal, y tampoco jugaría Matías Godoy, porque tiene dos amarillas y quedó al límite de la suspensión por una fecha.

Matías Esquivel y Rodrigo Garro fueron probados como reemplazantes, respectivamente, en los ensayos de que Talleres desplegó este fin de semana. Tampoco jugaría Rafael Pérez, otro de los que hay que preservar por las amonestaciones, y en la zaga ingresaría Ramiro Gonzalez Hernández.

Andrés Fassi y Claudio Tapia en el predio de Talleres. (Prensa Talleres)

Por su parte, José Ignacio Méndez presenta un esguince de tobillo leve, que no le impediría ser titular en quizá, su último partido en Talleres (termina su contrato y no lo renovaría). En caso de no llegar en condiciones, entrará Fernando Juárez. Y podría ser tenido en cuenta Diego Valoyes, recuperado de un desgarro.

Después de este compromiso, el plantel Albiazul quedará licenciado hasta el lunes 30 de mayo. Este viernes 27 será el sorteo para determinar los cruces de octavos de final, y en cuanto al torneo local comenzará el primer fin de semana de junio.

La formación Albiazul

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Ramiro González y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Méndez o Juárez; Esquivel, Garro o Santiago Toloza y Héctor Fértoli; Federico Girotti; la probable alineación de Talleres para este martes ante Universidad Católica.