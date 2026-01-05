El emotivo encuentro entre un repartidor de Venezuela y una vecina de Córdoba que se volvió viral

Samuel Figueroa, un joven venezolano residente en la ciudad de Córdoba, se fundió en un abrazo con una vecina cordobesa al entregar un pedido de empanadas. El gesto, que ocurrió tras la noticia de la captura de Nicolás Maduro, simboliza el impacto del cambio político en los millones de migrantes.

Detención de Maduro: un pedido que terminó en festejo

El pasado fin de semana, el escenario político de la región dio un giro tras la captura de Nicolás Maduro en su fortaleza de Caracas, luego de un operativo de fuerzas estadounidenses. La noticia repercutió de inmediato en los más de 8 millones de venezolanos que emigraron.

Samuel Figueroa, un joven venezolano que trabaja como delivery, se disponía a entregar un pedido de empanadas en el domicilio de Liliana Flores. Samuel circulaba con la bandera de su país sujeta a la espalda, un gesto de celebración espontánea que inició tras recibir la confirmación de la detención del líder chavista.

Video: el emotivo encuentro entre el venezolano y la cordobesa

Al abrir la puerta y encontrarse con el símbolo patrio, la mujer no pudo contener la emoción. Según relató Flores a El Doce, el encuentro fue totalmente fortuito: “Pedí unas empanadas, vino él, no nos conocíamos. Cuando vi que tenía la bandera, con todo lo que había pasado a la mañana, me salió darle el abrazo”.

Por su parte, Figueroa describió el momento como una experiencia de profunda conexión emocional. El joven aseguró haber sentido una inmensa alegría al escuchar a la mujer gritar que Venezuela finalmente era libre. “Yo festejé pero no me imaginé que me iba a dar el abrazo, me lancé y los dos nos abrazamos tan emotivamente porque es un hecho histórico”, expresó el repartidor.