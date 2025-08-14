Una mujer de 78 años falleció en julio de este año luego de una cirugía cardíaca y su familia denunció que fue por el uso de fentanilo contaminado en el Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. Ante este escenario, el director, Carlos Quintero Greco, rompió el silencio.

Denuncian una muerte por fentanilo contaminado en un hospital público de Córdoba

La paciente transitó una cirugía de reemplazo de válvula aórtica el 24 de junio. Según Carlos Nayi, su abogado, la intervención inicial fue exitosa. Pero pocas horas más tarde, fue nuevamente intervenida por una presunta fuga arterial.

Carlos Nayi, abogado de la familia de la mujer de 78 años que falleció en julio de 2025. (José Gabriel Hernández / La Voz / Ilustrativa)

A posteriori, su estado de salud se tornó a crítico, con pronóstico reservado, y requirió medicación compleja junto a asistencia respiratoria. Finalmente, falleció el 10 de julio por neumonía e insuficiencia respiratoria aguda en la terapia intensiva.

El Director del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba habló tras la denuncia por fentanilo contaminado

Este jueves 14 de agosto, Quintero Greco habló como vocero de la institución y aseveró que están “abiertos a que se realice la investigación correspondiente”, según expresó, en diálogo con El Doce.

“A priori, según nuestros registros, durante 2025 no entró dentro de la licitación fentanilo correspondiente al laboratorio en cuestión (HLB PHARMA GROUP S.A.)”, indicó. “Con la comunicación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en mayo se retiró toda medicación correspondiente a este laboratorio”, agregó.

Con este panorama, el Director del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba aseveró que el centro de salud no tuvo lotes correspondientes a los contaminados. “Durante 2025 no tuvimos fentanilo de ese laboratorio”, concluyó.