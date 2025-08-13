Muerte en un hospital público de Córdoba: denuncian que podría ser por fentanilo contaminado

La Justicia de Córdoba investiga una muerte ocurrida en el Hospital Nacional de Clínicas, donde una familia denuncia que podría estar vinculada al uso de fentanilo contaminado. La demanda fue presentada este miércoles por la tarde ante las autoridades.

El caso involucra a una mujer de 78 años, quien falleció en julio después de una cirugía cardíaca. Sus allegados buscan determinar si recibió ampollas adulteradas después de la alerta nacional.

Investigan otra posible muerte a causa de fentanilo contaminado

La paciente fue sometida a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica el 24 de junio. Según su abogado, Carlos Nayi, la intervención inicial fue exitosa. Sin embargo, pocas horas más tarde, fue nuevamente intervenida por una presunta fuga arterial.

Más tarde, su estado de salud se volvió crítico, con pronóstico reservado, y necesitó medicación compleja junto a asistencia respiratoria. Tras varios días en terapia intensiva, falleció el 10 de julio por neumonía e insuficiencia respiratoria aguda.

El abogado de la familia sostiene que el historial clínico de la mujer registra la administración de ampollas de fentanilo denominadas “Fentamoss”. Esto habría ocurrido luego de la alerta oficial emitida por la Anmat sobre lotes contaminados. Nayi enfatizó la gravedad del hecho por su uso posterior a tal advertencia. Dos cultivos realizados revelaron la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae, una de las detectadas en los lotes adulterados de la droga.

De confirmarse esta conexión, este sería el primer caso fatal registrado en un hospital público cordobés. Hasta el momento, las muertes locales relacionadas con este problema, incluyendo un fallecimiento, se produjeron en la clínica privada. El letrado advirtió sobre la seriedad del hecho, sumándose a casi un centenar de víctimas a nivel nacional. Nayi ya contactó al Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de la investigación nacional, para incorporar este caso.