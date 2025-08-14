Se conoció otra muerte que sería por el uso de fentanilo contaminado en Córdoba

En medio de la investigación producto de los 96 fallecimientos por el suministro de fentanilo contaminado en Argentina, una familia denunció este jueves 14 de agosto una muerte en Córdoba, que sería por este elemento.

Se conoció otra muerte que sería por fentanilo contaminado en Córdoba

Se trata de un hombre de 78 años que perdió la vida en el Sanatorio Mayo, que está dentro de las 18 clínicas de Córdoba que habrían comprado fentanilo contaminado. El paciente se habría sometido a una cirugía para colocarse un marcapasos y perdió la vida durante el procedimiento, según publicó Cadena 3.

Su hija, quien es enfermera profesional, presentó una denuncia junto a su abogado, Carlos Nayi, señalando posibles irregularidades en el caso. De este modo, la provincia de Córdoba cuenta con tres investigaciones paralelas sobre supuestas muertes de fentanilo contaminado. El primer caso fue el de un bebé de tres meses que sobrevivió en la clínica Vélez Sarsfield.