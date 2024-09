El conflicto Talleres-AFA: habló Héctor Baldassi de los árbitros y opinó de la acusación de Fassi

A una semana de que estallara la confrontación entre Andrés Fassi, presidente de Talleres contra los arbitrajes y demás estructuras de la AFA conducida por Claudio Chiqui Tapia, el exárbitro Héctor Baldassi también opinó sobre este verdadero sacudón en el fútbol argentino.

“Hay una posición muy clara de Talleres y de Fassi. En esto se necesita una mesa amplia, de debate, donde se puedan hablar de muchas cosas para mejorar el fútbol argentino. Lo necesitamos”, exortó en una entrevista en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Baldassi y la tarjeta roja a sindicalistas. (Juano Tesone)

“La credibilidad es muy importante en el arbitraje. Si vos tenes credibilidad, el mundo del fútbol te aceptar el error; pero cuando no la tenes, tu decisión da lugar a la sospecha”, opinó en alusión al enfrentamiento del presidente Albiazul con Merlos.

Talleres y su partido ante Boca en Mendoza. No pudo ser. (Fotobaires).

Y se mostró dolido por las duras acusaciones de Fassi a Merlos y a “otros cuatro árbitros serviles”, como el mismo los catalogó. “Tengo un gran respeto por mi profesión de árbitro. A mi duele que usen esa palabra (serviles) para excompañeros. No pongo las manos en el fuego por nadie, pero si Andrés (Fassi) se animó a decir eso es porque tiene la seguridad y tiene nombres”, indicó.

Conferencia de prensa de Andrés Fassi Presidente de Talleres tras el incidente del partido contra Boca Juniors por Copa Argentina. Foto: Pedro Castillo / La Voz

LAS FOTO DE FASSI CON MILEI Y LAS SAD

Andrés Fassi y el presidente de la Nación, Javier Milei, posando juntos en medio del conflicto. Una imagen contundente, que reavivó la polémica, porque también se habla de que el presidente Albiazul aprovechó su reclamo para instalar el planteo de abrir los clubes a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Javier Milei recibió en Casa Rosada a Andrés Fassi, presidente de Talleres.

“No me quiero meter en lo político de AFA porque estaría tocando la guitarra. Hoy no estoy en AFA, no tengo tanta información para dar una opinión. Sí, estoy a favor de las SAD, tengo un proyecto, es un tema a debatir: hay que animarse a trabajar en esto”, expresó Baldassi, diputado nacional por el PRO.

Mauricio Macri y Héctor Baldassi, en una imagen del año 2013 en Córdoba. (La Voz/Archivo)

Y enfatizó: “Hay clubes argentinos que se manejan como sociedades anónimas encubiertas”. En cuanto al apoyo de Mauricio Macri a Fassi, señaló: “No hablo tanto con Mauricio ultimamente, pero no me extraña que se expresara en favor de Fassi. Cuando era presidente de Boca ya pensaba así”.