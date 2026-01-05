Primera semana completa de enero y en Córdoba, acorde a la estación, comenzará con temperaturas por arriba de los 30 grados, pero que irán bajando con el paso de los días y con clima inestable según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes 5 de enero el SMN prevé una máxima de 32 grados, y la mínima será de 18. Con cielo despejado a lo largo de la jornada. Martes y miércoles, con condiciones climáticas similares.

Viernes de septiembre con mucho calor en la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo / LaVoz)

Para el jueves y viernes se espera un descenso en la temperatura, y no se descarga que pueda haber precipitaciones aisladas.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA