Primera semana completa de enero y en Córdoba, acorde a la estación, comenzará con temperaturas por arriba de los 30 grados, pero que irán bajando con el paso de los días y con clima inestable según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este lunes 5 de enero el SMN prevé una máxima de 32 grados, y la mínima será de 18. Con cielo despejado a lo largo de la jornada. Martes y miércoles, con condiciones climáticas similares.
Para el jueves y viernes se espera un descenso en la temperatura, y no se descarga que pueda haber precipitaciones aisladas.
PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA
- MARTES: máxima de 31 grados y mínima de 21°. Cielo parcialmente cubierto.
- MIÉRCOLES: máxima de 29 grados y mínima de 21°. Mayormente nublado.
- JUEVES: máxima 26 grados y mínima de 17°. Parcialmente nublado.
- VIERNES: máxima de 26 grados y mínima de 21°. Cielo mayormente nublado.