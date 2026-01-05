Vía Córdoba / Clima

El clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 5 de enero y en la semana

Comienzo con calor, pero habrá cambio de temperatura. El pronóstico extendido.

5 de enero de 2026,

La semana empezará en Córdoba con más de 30 grados, pero la temperatura bajará desde el miércoles.

Primera semana completa de enero y en Córdoba, acorde a la estación, comenzará con temperaturas por arriba de los 30 grados, pero que irán bajando con el paso de los días y con clima inestable según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes 5 de enero el SMN prevé una máxima de 32 grados, y la mínima será de 18. Con cielo despejado a lo largo de la jornada. Martes y miércoles, con condiciones climáticas similares.

Para el jueves y viernes se espera un descenso en la temperatura, y no se descarga que pueda haber precipitaciones aisladas.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA

  • MARTES: máxima de 31 grados y mínima de 21°. Cielo parcialmente cubierto.
  • MIÉRCOLES: máxima de 29 grados y mínima de 21°. Mayormente nublado.
  • JUEVES: máxima 26 grados y mínima de 17°. Parcialmente nublado.
  • VIERNES: máxima de 26 grados y mínima de 21°. Cielo mayormente nublado.

